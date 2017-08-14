Правосудие по-одесски: в каких футболках опасно появляться? (ВИДЕО)

Соцсети взрывает видео, опубликованное одесситом Анатолием Чумаковым, на котором запечатлено избиение мужчины в футболке с коммунистической символикой.

«Утилизация коммунистических недобитков 2.0», — озаглавил автор свой «боевик» и собрал более 20 тысяч просмотров.

Примечательно, что в комментариях, наряду с хвалебными откликами, есть и абсолютно здравый пост о том, что такое насилие — это совсем не метод борьбы.

«Если тестостерон зашкаливает на мирной территории, то идите на войну«, — парирует Лана Закорская.