Правосудие по-одесски: в каких футболках опасно появляться? (ВИДЕО)

Соцсети взрывает видео, опубликованное одесситом Анатолием Чумаковым, на котором запечатлено избиение мужчины в футболке с коммунистической символикой.
«Утилизация коммунистических недобитков 2.0», — озаглавил автор свой «боевик» и собрал более 20 тысяч просмотров.
Примечательно, что в комментариях, наряду с хвалебными откликами, есть и абсолютно здравый пост о том, что такое насилие — это совсем не метод борьбы.
«Если тестостерон зашкаливает на мирной территории, то идите на войну«, — парирует Лана Закорская.
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