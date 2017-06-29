Представители одесского бизнеса предложили ряд новаций

Состоялась встреча начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина с представителями бизнеса и общественности.

Речь шла об эффективности предоставления административных услуг.

На сегодня электронный сервис предоставляет пользователям возможность доступа в режиме он-лайн к информации свыше 10 реестров ГФС, электронной переписки с фискальной службой, доступа к личной информации (регистрационные и учетные данные, индивидуальный календарь, данные интегрированной карточки).

В ходе диалога, представители бизнеса предложили ряд новаций, которые целесообразно было бы внедрить в сервисе «Электронный кабинет плательщика».

Предоставленные предложения Главным управлениям ГФС в Одесской области будут обработанные и направленные на рассмотрение ГФС Украины.

Глеб Милютин пригласил участников встречи приобщиться к усовершенствованию сервиса и обратился с просьбой присылать замечания и предложения по работе Электронного кабинета плательщика на электронный адрес Главного управления ГФС в Одесской области (od.official@sfs.gov.ua).

В общем, ГФС Украины планирует уже до конца текущего года добавить к Электронному кабинету плательщика весь спектр административных услуг, которые есть в ГФС.

Субъект хозяйствования будет иметь возможность без личного обращения в налоговый орган получить все необходимые ему справки.