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Одесса

Президент едет на открытие Потемкинской лестницы

22.05.2017 0 285

Сегодня во время брифинга глава Одесской обладминистрации Максим Степанов сообщил, что 26 мая ожидается визит в Одессу главы государства.

Петр Порошенко примет участие в торжественном открытии двух важных объектов после масштабных реконструкций — Потемкинской лестницы и Стамбульского парка.  Ожидаются также дипломатические представители из Стамбула.

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Реконструкция Потемкинской лестницы  стала объектом многочисленных скандалов и обвинений в адрес городских властей со стороны общественников. Ведь за весь период сумма на ремонтные работы только увеличивалась. Активисты уверены, что если бы эти средства доходили по назначению, то можно было бы давно отреставрировать не только Потемкинскую лестницу, а и много других объектов архитектуры нашего города!

Что касается Стамбульского парка, то для его обустройства в марте в Одессу прибыла группа рабочих из Турции. К слову, это один из немногих международных проектов, которые турецкая сторона не заморозила после попытки государственного переворота в июле прошлого года. Финансирование продолжилось.

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Suhan

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