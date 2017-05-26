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Одесса

Президент в Одессе успел и к шахматистам, и на свадьбу (ФОТО, ВИДЕО)

26.05.2017 0 165

Сегодня в Одессе Петр Порошенко  познакомился с юным талантливым шахматистом Ильей Волощуком, который в свои молодые годы уже уже стал победителем и призером многих соревнований высокого уровня.

 

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Президент пообещал обеспечить парню поездку на Чемпионат Европы, который осенью состоится в Румынии и «держать кулаки» за Илью.

Также Президент выразил благодарность украинскому патриотическому активу города.
«Спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, за способность бороться и давать решительный отпор всем попыткам страны-агрессора и ее агентуры дестабилизировать ситуацию в городе», — заявил Порошенко.

Но, пожалуй, этот день и встречу больше всего запомнят молодожены — военнослужащий-«киборг» Сергей Тимановский и волонтер Ирина Стасюк, к которым Президент попал на регистрацию брака.

«На свадьбу приходят не с пустыми руками, поэтому мы решили сделать молодоженам сюрприз и вручить сертификат на получение двухкомнатной квартиры. Это лишь небольшое проявление нашей благодарности за огромное добро, которое вы сделали, защищая Украину!», — сказал президент.

ФОТО, ВИДЕО: Петр Порошенко, фэйсбук

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Suhan

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