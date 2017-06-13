Причина трагедии в одесском аквапарке — слабое давление воды

Одесситка Марина Игонькина получила перелом ключи при спуске на одном из аттракционов в аквапарке «Одесса».

Сама женщина считает, что причиной трагедии стала нехватка воды.



Пострадавшая Марина Игонькина говорит, что была в аквапарке не впервые, поэтому сразу обратила внимание на слабое давление воды и спросила об этом работника заведения. Тот якобы сказал, что все нормально, но на сухом участке посетительницу опрокинуло и она ударилась. Женщина обратилась за помощью к персоналу аквапарка, однако ее отвели в медпункт только через полчаса.

«Задача администрации было, в первую очередь, чтобы другие люди этого не заметили. Ее, как могли, прикрывали, тихонько вывели, никого не впускали в медпункт», — утверждает дядя пострадавшей Алексей Игонькин.

В администрации уверяют, что все делали правильно и технических проблем не было, а клиентка пострадала из-за несоблюдения требований безопасности. За компенсацией затрат на лечение, а это около тысячи долларов, аквапарк предлагает обращаться в страховую компанию, координаты которой обещают предоставить. Зато сама пострадавшая удивляется, что про страховку рассказали журналистам, а не ей в медпункте, поэтому и не уверена, что страховой случай зафиксируют задним числом. За свое искалеченное плечо женщина хочет судиться и уже подала заявление в полицию.

В администрации уверяют, что все делали правильно и технических проблем не было, а клиентка пострадала из-за несоблюдения требований безопасности. Женщина намерена судиться и уже подала заявление в полицию.