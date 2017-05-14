Приключения одесситов в Китае (фото)

10-12 мая 2017 года в Шанхае (КНР) дебютировала Международная туристическая выставка ITB China, где Одесса была представлена на «Национальном стенде Украины».

ITB China проходила в одном из ведущих промышленных городов в КНР с населением около 23 млн. человек.

Мероприятие привлекло более 600 компаний, туристических направлений и организаций, предоставляющих туристические услуги почти 70 стран, среди которых более трети экспонентов – представители Азии и Китая, около 40% — Европейских стран, 10% — Ближнего Востока и около 10% — Северной и Южной Америки.

Одесский стенд посетили журналисты, представители туристических компаний, специалисты в сфере PR и маркетинга. Наш город на выставке представляли директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова и заместитель директора – начальник отдела по туризму Алена Дьяченко.

В рамках выставки состоялось более 50 встреч с представителями китайского туристического бизнеса.

На стенде Одессы в течение трех дней выставки были представлены сувениры, полиграфические материалы об Одессе на английском и китайском языках, сообщает пресс-служба Одесского горсовета. Гостям предлагали гостинцы, а больше узнать о нашем городе можно было из видеоролика.

Кроме того, с представителями туристических компаний проводились переговоры по приему групп туристов в Одессе.

Участие Одессы в ITB China-2017 направлено на увеличение количества туристов из Китая в наш город, а также предоставление возможности налаживания эффективных деловых контактов на китайском туристическом рынке.

По данным академии туризма Китая (China Tourism Academy), китайцы совершают ежегодно более 100 млн. поездок за границу, расходуя на путешествия свыше $128 млрд.

Сегодня китайский туристический рынок является одним из приоритетных для Одессы. Благодаря либерализации визового режима только в Одессе и Киеве китайский турист может получить визу по прибытии в аэропорт.