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Одесса

Приморский суд признал решение Одесского горсовета незаконным (ДОКУМЕНТ)

28.04.2017 0 243

Сегодня Приморский районный суд Одессы вернул декоммунизированные губернатором Саакашвили названия улиц и переулков города, в том числе проспект Небесной сотни.

Такое решение принял судья Андрей Бойчук , удовлетворив иск общественной организации «Самооборона Одессы».

Горсовет может обжаловать это решение в апелляции, но, скорее всего, не станет этого делать — учитывая сильный общественный резонанс и уголовное производство.

Проспект Небесной сотни и имена погибших военных в АТО вернутся на карту Одессы.

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