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Одесса

«Принцесса Днепра» доставила в Одессу 98 пассажиров из США и Германии (ФОТО)

16.05.2017 0 135

Круизный сезон в Одессе — уже несколько лет «больная тема».

2016 год был провальным, зашло лишь пять иностранных лайнеров. Всего за три года, заход лайнеров в Черное море уменьшился в 13 раз.

И вот приятная новость — прерваны более чем двухлетние каникулы в работе украинских лайнеров типа река-море. Сегодня, 16 мая в 7:50 утра через Воронцовские ворота Одесского порта зашел и ошвартовался у 15 причала пассажирский теплоход «Принцесса Днепра». На борту судна прибыли 98 пассажиров из США и Германии.

Теплоход принял их в румынском дунайском порту Фетешти. По пути в Одессу «Принцесса Днепра» совершила остановки в Измаиле и Килие, далее проследует в Киев через Николаев, Херсон, Днипро.

Стоянка лайнера в Одессе рассчитана на 2 дня. Отход запланирован на вечер 17 мая. По графику, добавил Личикаки, круизов между Киевом и Фетешти в этом году должно состояться еще 9. Следующий заход «Принцессы Днепра» в Одессу предполагается 28 мая.

Сам факт возобновления пассажирского сообщения в регионе дает надежду на возрождение иностранного круизного туризма в целом. Не исключено, что «Принцесса Днепра» укажет путь большим белым теплоходам, надеются в порту.

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Suhan

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