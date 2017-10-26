Пробки в Одессе: как таксист бросил вызов трамваю (ФОТО)

Сегодня утром на Люстдорфской дороге было остановлено движение трамваев и растянулась автомобильная пробка.

Причиной этому стал некий таксист-лихач на Chevrolet, который решил посоревноваться с трамваем.

Далее произошел неудачный обгон на перекрестке, вследствие которого автомобиль влетел под трамвай.

К счастью, кроме Chevrolet никто не пострадал.

Ну и трамвай, немного…