Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Главный по «морякам» в Одессе не комментирует желтую прессу
Министр и губернатор вручили сироте ключи от квартиры под Одессой (ФОТО)
Вокруг бюджета Одессы: кому перепадут финансы?
Щуриков: на ОПЗ запустили один агрегат по производству аммиака (ВИДЕО)
Одесский экшн: Геннадий Труханов узнал много нового
Против браконьерства: рыбаки пикетировали Одесскую прокуратуру (ВИДЕО)
Пробки в Одессе: как таксист бросил вызов трамваю (ФОТО)
Посылка в Израиль: как одесские таможенники обнаружили грили с «табачным дымом» (ФОТО)
Знакомый почерк: под Одессой обчистили ювелирный на два миллиона (ФОТО)
Корейцы нацелены на Черноморский порт
Одесса, Происшествия

Пробки в Одессе: как таксист бросил вызов трамваю (ФОТО)

26.10.2017

Сегодня утром на Люстдорфской дороге было остановлено движение трамваев и растянулась автомобильная пробка.

Причиной этому стал некий таксист-лихач на Chevrolet, который решил посоревноваться с трамваем.

Далее произошел неудачный обгон на перекрестке, вследствие которого автомобиль влетел под трамвай.

К счастью, кроме Chevrolet никто не пострадал.

Ну и трамвай, немного…

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах