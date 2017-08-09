Профтехучилища передадут из госсобственности на баланс территориальной громады Одессы

На заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма, которое провела председатель Марина Зинченко, шла речь о передаче профессионально-технических и других учебных заведений из государственной собственности на баланс территориальной громады Одессы.

Рассматривался вопрос о региональном заказе на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в учреждениях профессионально-технического образования Одесской области в 2017 году.

Также обсуждались проблемные вопросы общеобразовательных учебных заведений Саратского, Татарбунарского, Арцизского, Ивановского и Белгород-Днестровского районов.

АНАТОЛИЙ УРБАНСКИЙ: ПРОФТЕХУЧИЛИЩА НЕ ЗАКРОЮТ

Напомним, ранее глава облсовета Анатолий Урбанский заявил, что профтехучилища не закроют, а будут финансировать за счет государственной субвенции и местных бюджетов.

ЗА ЧТО МИТИНГУЮТ В ОДЕССЕ?

Ранее, в марте, перед сессией Одесского областного совета, представители 26-ти профессиональных училищ области требовали, чтобы их учреждения финансировали из областного бюджета и чтобы действовал принцип регионального заказа, когда специальности и количество специалистов определяли не в Минобразования, а на местах.