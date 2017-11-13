Промышленное производство: Одесская область вырулила в лидеры Украины

По результатам 9 месяцев 2017 показатель темпа роста промышленного производства в Одесской области составил + 16,8%.

Это самый высокий показатель среди регионов Украины — сообщает сайт Государственной службы статистики Украины.

По данным Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА, именно предприятия Одесской области обеспечивают львиную долю производства ряда продуктов в стране. В частности, на Одесскую область приходится 70% всего производства мясных консервных изделий и автотранспортной техники (нефте-, газовозов, цистерн для пищевых и химических веществ); 60% производства винодельческой продукции страны; более 20% — подсолнечного масла и примерно 14% — электроэнергии от солнечных элекростанций.

Отметим, на 1 октября 2017 объем прямых иностранных инвестиций в промышленность составлял 558 300 000 долларов США (с начала инвестирования). С начала текущего года — почти 40 млн долларов США (+ 7,2% к началу года).

При содействии председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанов достигнуты договоренности о строительстве завода по переработке сои ООО «Дельта Вилмар» стоимостью 150 000 000 долларов США. С группой компаний «Allseeds» подписано соглашение на поставку оборудования для строительства нового маслоэкстракционного завода. Это — комплекс зданий и сооружений приблизительной стоимостью 600 000 000 долларов. Завершение проекта предполагается в 2020-2021 году с созданием более 600 новых рабочих мест.

Также заключен Меморандум о сотрудничестве областной государственной администрации по энергетическим холдингом KNESS GROUP по строительству и обслуживанию солнечных электростанций в Арцизском и Окнянському районах Одесской области.

Параллельно реализуются другие значительные проекты. Например, в Любашевском районе — строительство завода по производству биоэтанола и биоТЕЦ. Также введен в эксплуатацию новый асфальтный завод в Подольске мощностью 165 тонн в год — благодаря этому создано 100 новых рабочих мест. Модернизированный Березовский завод натуральных продуктов начал свою работу на полную мощность — это еще 60 новых рабочих мест. Также открыто швейный цех ООО «Белста» в Татарбунарах — создано 102 новых рабочих места.

Тенденции роста в Одесской области наблюдаются в производстве пищевых продуктов (+ 31,7%), готовых металлических изделий (+ 11,2%), другой неметаллической минеральной продукции (+ 21,5%), машиностроении (+ 2,5%).