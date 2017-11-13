Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Промышленное производство: Одесская область вырулила в лидеры Украины
В турецкий гарем: как учитель хореографии торговал дипломированными танцовщицами (ФОТО, ВИДЕО)
Как одесские «моряки» одолели молдован и встретились с болельщиками (ФОТО, ВИДЕО)
Стать знаменитым: в соцсетях «постят» спящего одесского судью (ФОТО)
Взнос на соцстрах: Одесская область заплатила больше, чем в прошлом году
Осеннее обострение: в Одесской области прошли кровавые выходные
В Одессу везут золото и серебро чемпионата Украины (ФОТО)
На нетрезвую голову: в Одессе стреляют в полицейских (ФОТО)
Освобождение Дерибасовской: фрукты разобрали, ждем новинок! (ФОТО)
В Болградском районе произошла трагедия (ФОТО)
Одесса, Экономика

Промышленное производство: Одесская область вырулила в лидеры Украины

13.11.2017

По результатам 9 месяцев 2017 показатель темпа роста промышленного производства в Одесской области составил + 16,8%.

Это самый высокий показатель среди регионов Украины — сообщает сайт Государственной службы статистики Украины.

По данным Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА, именно предприятия Одесской области обеспечивают львиную долю производства ряда продуктов в стране. В частности, на Одесскую область приходится 70% всего производства мясных консервных изделий и автотранспортной техники (нефте-, газовозов, цистерн для пищевых и химических веществ); 60% производства винодельческой продукции страны; более 20% — подсолнечного масла и примерно 14% — электроэнергии от солнечных элекростанций.

Отметим, на 1 октября 2017 объем прямых иностранных инвестиций в промышленность составлял 558 300 000 долларов США (с начала инвестирования). С начала текущего года — почти 40 млн долларов США (+ 7,2% к началу года).

При содействии председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанов достигнуты договоренности о строительстве завода по переработке сои ООО «Дельта Вилмар» стоимостью 150 000 000 долларов США. С группой компаний «Allseeds» подписано соглашение на поставку оборудования для строительства нового маслоэкстракционного завода. Это — комплекс зданий и сооружений приблизительной стоимостью 600 000 000 долларов. Завершение проекта предполагается в 2020-2021 году с созданием более 600 новых рабочих мест.

Также заключен Меморандум о сотрудничестве областной государственной администрации по энергетическим холдингом KNESS GROUP по строительству и обслуживанию солнечных электростанций в Арцизском и Окнянському районах Одесской области.

Параллельно реализуются другие значительные проекты. Например, в Любашевском районе — строительство завода по производству биоэтанола и биоТЕЦ. Также введен в эксплуатацию новый асфальтный завод в Подольске мощностью 165 тонн в год — благодаря этому создано 100 новых рабочих мест. Модернизированный Березовский завод натуральных продуктов начал свою работу на полную мощность — это еще 60 новых рабочих мест. Также открыто швейный цех ООО «Белста» в Татарбунарах — создано 102 новых рабочих места.

Тенденции роста в Одесской области наблюдаются в производстве пищевых продуктов (+ 31,7%), готовых металлических изделий (+ 11,2%), другой неметаллической минеральной продукции (+ 21,5%), машиностроении (+ 2,5%).

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах