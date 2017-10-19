Просроченный налог на землю: одесситам грозят штрафы

Одесситам напоминают, что начисление физическим лицам сумм земельного налога проводится контролирующим органом (по месту нахождения земельного участка), который присылает (вручается) налоговое уведомление-решение плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года.

Физические лица платят земельный налог на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В случае если почта не может вручить налогоплательщику налоговое уведомление-решение из-за отсутствия по местонахождению налогоплательщика или в случаи отказа принять налоговое уведомление-решение, или по другим причинам, налоговое уведомление-решение считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причин невручения.

Поскольку физические лица (граждане) несут ответственность за своевременное и полное погашения начисленного согласованного денежного обязательства, то если они на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения не платят согласованную сумму денежного обязательства по плате за землю, такие налогоплательщики притягиваются к ответственности в виде штрафа в таких размерах:

— при задержке до 30 календарных дней, включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга;

— при задержке больше 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 20 процентов погашенной суммы налогового долга.

Вместе с тем, на сумму налогового обязательства по плате за землю, не уплаченного на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, начисляется пеня в порядке, определенном ст. 129 Налогового кодекса Украины.

Если налоговое уведомление-решение не вручено физическому лицу или прислано письмом без уведомления о вручении, то контролирующий орган начисляет плательщику сумму земельного налога без применения штрафных санкций и пени.

Детальнее в разъяснениях ГФС Украины, которые размещены на официальном веб-портале в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 112.07).