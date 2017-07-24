Провальное голосование за должность директора Украинского драмтеатра в Одессе: Стерненко пока доволен

В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько состоялось заседания конкурсной комиссии. Выбирали путем голосования директора и художественного руководителя театра.

По результатам голосования никто из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

Среди претендентов на финишной прямой оказались два кандидата — Владислав Станков и Игорь Равицкий (художественный руководитель театра).

В итоге по результатам голосования экс-регионал В. Станков получил 3 голоса, а худрук И. Равицкий — 2. Против всех проголосовали 3 члена комиссии. Таким образом, выборы директора пройдут повторно.

По словам членов комиссии, они собираются обратиться к одесским депутатам и к депутатам Верховной Рады с просьбой пересмотреть условия работы будущего директора. Дело в том, что эта должность объединяет в себе две профессии — непосредственно директора и художественного руководителя.

Комиссию по назначению на пост директора Украинского театра почтил своим присутствием активист Сергей Стерненко. Одесские активисты ранее заявляли, что не хотят видеть на посту директора театра бывшего регионала Владислава Станкова.

Об этом сам активист рассказал на своей странице в соцсети.

«Конкурс на голову Украинского театра в Одессе продолжается. Сепаратисту Станкову слова не давали, но он на месте вместе с «полуватной» группой поддержки. Кстати, один из кандидатов говорит что хочет на должность ибо «Бог дал мне руководить»… Подъезжайте сюда, здесь интересно», — призывает Стерненко у себя в Facebook.

Заседание комиссии.