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Одесса, Экономика

Проверено в Одессе: на стройках процветает нелегальное трудоустройство

12.07.2017

Фискальной службой Одесской области были проведены контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников и фактов выплаты заработной платы в «конвертах».

Так, Главным управлением ГФС в Одесской области проверено 90 субъектов хозяйствования, а это 186 объектов, среди которых торговые площадки, объекты строительства и отдыха.

По результатам проверки установлены 781 работник без официального трудоустройства, труд 624 из них легализован во время проведения проверок. Наибольшее количество неоформленных работников (72), выявлено на строительстве жилых домов в г.Одесса.

За первое полугодие 2017 года налогоплательщикамии Одесской области в бюджеты всех уровней уплачено почти 3,6 млрд.грн. налога на доходы физических лиц. Это на 1 млрд.грн., или на 40 % превышает поступление аналогичного периода прошлого года.

Комментируя положительную динамику поступлений, начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин отметил, что такие результаты достигнуты как за счет увеличения минимальной заработной платы, так и благодаря изменению отношения работодателей к вопросам официального трудоустройства и выплаты заработной платы на уровне не ниже минимальной.

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Suhan

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