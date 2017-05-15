Псевдо-патриотическая «банда Нью-Йорка» попыталась захватить здание в Одессе (ФОТО)

Сегодня одна из «патриотических» групп пыталась завладеть помещением первого этажа по улице Литературной, при этом в полицию поступило сообщение, что на месте происшествия у некоторых молодчиков, якобы, есть оружие.

Первым на место прибыл экипаж УПП и выяснил обстоятельства. Оказалось что один из фигурантов, член «патриотической» организации, заблокировался в помещении и угрожает огнестрельным оружием (ружьем). Путем убеждения его удалось уговорить оставить оружие и покинуть помещение. Другие участники также задержаны, ведутся следственные действия.

Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк прокомментировал инцидент следующим образом: «Хочу обратить внимание, если кто-то считает, что в городе будут орудовать псевдо-патриотические «банды Нью-Йорка», то он очень ошибается.

Правоохранители настроены это прекратить, пусть Одесса будет первым городом в Украине, где будет развернуто мощное противодействие бандитской деятельности под прикрытием общественной. Прошу всех относиться к действиям полиции с пониманием!

Это ни в коем случае не какая узурпация или полицейский режим по отношению к общественной деятельности, речь идет только о вооруженных парамилитарных группах, которые прикрываясь псевдопатриотической деятельностью осуществляют обычный рэкет».











