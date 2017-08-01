Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков
Одессит держит курс на Гамбург (ФОТО)
«Тузловские лиманы» обезглавлены: почему Иван Русев уходит в отставку?
Торгуем в Одессе: о тонкостях реализации алкоголя и табака
Дотла в Одессе: почему горят прибрежные рестораны? (ВИДЕО)
«Черноморец» и «Мариуполь»: как делили счет приморские команды (фото, видео)
Юный одессит добыл «золото» на международной олимпиаде по физике
Занесло на повороте: чемпионат по дрифтингу в Одессе (фото)
Человек — не товар! Одесситам рассказали как не попасть в трудовое рабство
ГАСК бьет тревогу: одесситам запрещают инвестировать в строительство жилья (ФОТО)
Общество, Одесса, Происшествия

Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков

01.08.2017

Сложнейшую операцию по спасению 22-летнего охранника провели медики Одесской областной больницы.

Парень стал жертвой пьяного посетителя игорного заведения в Белгород-Днестровском, который выпустил в него три пули.

Одна из них застряла рядом с сердцем. Молодой мужчина был доставлен в Одессу в тяжелейшем состоянии.

К счастью, операция прошла успешно, угроза жизни миновала.

Добавим, что по факту происшествия, которое произошло на прошлой неделе, Белгород-Днестровский отдел полиции ведет следствие.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах