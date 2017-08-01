Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков

Сложнейшую операцию по спасению 22-летнего охранника провели медики Одесской областной больницы.
Парень стал жертвой пьяного посетителя игорного заведения в Белгород-Днестровском, который выпустил в него три пули.
Одна из них застряла рядом с сердцем. Молодой мужчина был доставлен в Одессу в тяжелейшем состоянии.
К счастью, операция прошла успешно, угроза жизни миновала.
Добавим, что по факту происшествия, которое произошло на прошлой неделе, Белгород-Днестровский отдел полиции ведет следствие.
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