Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков

Сложнейшую операцию по спасению 22-летнего охранника провели медики Одесской областной больницы.

Парень стал жертвой пьяного посетителя игорного заведения в Белгород-Днестровском, который выпустил в него три пули.

Одна из них застряла рядом с сердцем. Молодой мужчина был доставлен в Одессу в тяжелейшем состоянии.

К счастью, операция прошла успешно, угроза жизни миновала.

Добавим, что по факту происшествия, которое произошло на прошлой неделе, Белгород-Днестровский отдел полиции ведет следствие.