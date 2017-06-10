Пьяный водитель «Жигулей» насмерть сбил велосипедистку

По сообщению пресс-службы Подольского отдела полиции водитель автомобиля «Жигули» насмерть сбил девушку, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. Трагедия произошла 9-го июня примерно в 22 часа на улице Железнодорожников.Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», двигаясь по проезжей части, зацепил автомобилем велосипед, которым управляла девушка.

18-летнюю велосипедистку доставили в реанимацию, однако врачи не смогли ее спасти.

Впоследствии выяснилось, что девушка была беременна, а сбивший ее водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.