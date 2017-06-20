Пылающая Аркадия
20.06.2017 0 285
Пожар в курортной Аркадии начался около 10 часов. Горят ресторан «Стронг Хаус» и находящееся по соседству заведение.
Сейчас в правом крыле Аркадии горит ресторан Strong House и кафе, расположенное по соседству.
Причины возгорания пока неизвестны, на месте находятся специалисты ГСЧС.
По последним данным, пожар ликвидирован. Подробности выясняются.
Напомним, что накануне в этом же районе выгорели на парковке два автомобиля.
About the author /Elena
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