Пылающая Аркадия

Пожар в курортной Аркадии начался около 10 часов. Горят ресторан «Стронг Хаус» и находящееся по соседству заведение.

Сейчас в правом крыле Аркадии горит ресторан Strong House и кафе, расположенное по соседству.

Причины возгорания пока неизвестны, на месте находятся специалисты ГСЧС.

По последним данным, пожар ликвидирован. Подробности выясняются.

Напомним, что накануне в этом же районе выгорели на парковке два автомобиля.