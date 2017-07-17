Рабочую неделю Президент Порошенко начал с Одессы (ФОТО,ВИДЕО)

Трудовую неделю глава государства Петр Порошенко начал с рабочей поездки в Одесскую область.

В частности гарант проведал совместные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2017». Он посетил флагман Военно-морских Сил ВСУ фрегат «Гетман Сагайдачный» и встретился с командой американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием «Керни».

По словам Порошенко, эти учения показывают наше единство и готовность объединить усилия для защиты мира, а также — еще один шаг на пути к достижению стабильности в регионе. Кроме того, Президент озвучил намерение вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО…

Также в планах визита — открытие совместного молдавско-украинского пункта пересечения государственной границы «Кучурган — Первомайск».