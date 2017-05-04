«Радикально настроенные дети» в Одессе крушат агитпалатки Оппоблока

На улице Пироговской, 19, возле приемной депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова, была сожжена агитпалатка «Оппоблока» и разрисован фасад здания.

«Покрываемые сегодня правоохранительными органами невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома!!!»,- поделился депутат в фейсбуке.

Можно предположить, что этими «детьми» оказались представители «Уличного фронта», поскольку на их странице опубликованы фотографии произошедших событий с комментарием: «Под офис Оппозиционного Блока ветром принесло их собственную палатку, которая из-за сильной жары внезапно загорелась».

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Ранее, на агитпалатку «Оппозиционного блока» активисты «Уличного фронта» напали в районе Одесского железнодорожного вокзала.