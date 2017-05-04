Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Труханов заявил о финише на Потемкинской лестнице (ФОТО)
Одесские реформаторы теряют гражданство Украины
Трогательно и торжественно: в Одессе поздравили ветеранов
Бандиты держали в страхе одесских предпринимателей
Депортация из Одессы: как опознали известную провокаторшу (ВИДЕО)
Из Одессы в АТО — техническое оснащение для танков (ФОТО)
Из Сингапура — домой: Одесса встречает знаменитого велопутешественника (ВИДЕО)
С пользой для Одессы: необычный проект социального предпринимательства (ФОТО)
«Радикально настроенные дети» в Одессе крушат агитпалатки Оппоблока
По-модному: в Одессе презентовали спецтехнику для коммунальщиков (ФОТО)
Одесса, Политика

«Радикально настроенные дети» в Одессе крушат агитпалатки Оппоблока

04.05.2017 0 409

На улице Пироговской, 19, возле приемной депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова, была сожжена агитпалатка «Оппоблока» и разрисован фасад здания.

«Покрываемые сегодня правоохранительными органами невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома!!!»,- поделился депутат в фейсбуке.

Можно предположить, что этими «детьми» оказались представители «Уличного фронта», поскольку на их странице опубликованы фотографии произошедших событий с комментарием: «Под офис Оппозиционного Блока ветром принесло их собственную палатку, которая из-за сильной жары внезапно загорелась».

В ОДЕССЕ НАПАЛИ НА «ОППОБЛОК» (ФОТО)

В ОДЕССЕ ПРОХОДЯТ ОБЫСКИ И ДОПРОСЫ АКТИВИСТОВ

Ранее, на агитпалатку «Оппозиционного блока» активисты «Уличного фронта» напали в районе Одесского железнодорожного вокзала.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах