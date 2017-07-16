Ранг пожара «1-Бис»: в Одессе горела «Старая крепость» (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня ночью одесские спасатели ликвидировали возгорание повышенного ранга опасности: в районе Дюковского парка за озером горело здание кафе, которое известно горожанам как «Старая крепость».

«Возгорание случилось в старом баре, что в виде крепости. Он долго стоял заброшенным, по слухам, его не могли поделить. Затем его начали отстраивать, и к настоящему времени ремонт был уже почти закончен», — сказано в сообщении.

Пожар был масштабным, охватив 500 кв. м, и заметным жителям Балковской.

На его ликвидацию в общей сложности понадобилось около 40 минут. К счастью, людских жертв нет.