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Общество, Одесса

Разрешат ли Вилковским рыбакам ловить рыбу в Дунае?

20.06.2017 0 50

Рыба есть, разрешений нет: областные чиновники решают проблемы вылова в р. Дунай

В Одесском областном совете состоялась рабочая встреча депутатской группы областного совета «Стратегия ЕС для Дунайского региона». Как сообщили в пресс-службе Одесского областного совета, речь шла о ситуации с выловом рыбы на объектах природно-заповедного фонда Украины на территории Одесской области. 

В рабочем совещании приняли участие руководство Одесской ОГА, экологической инспекции в Одесской области, государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации, отдела пограничной службы «Вилково» Измаильского пограничного отряда, управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области, Национального парка «Тузловские лиманы», Дунайского биосферного заповедника и Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств.

Участники обсуждали проблему вылова рыбных ресурсов на территории Дунайского биосферного заповедника. Дело в том, что Министерство экологии и природных ресурсов обязало местных рыбаков, в частности, из г. Вилково, оформить соответствующие разрешительные документы. Однако процедура получения этих документов так и не была определена должным образом. Из-за правовых коллизий местные рыбаки не могут заниматься традиционным для себя рыбным промыслом.

Итог совещания таков: стороны пришли к компромиссу, согласно которому до урегулирования вопроса с выдачей разрешений, рыбный промысел продолжится. Такой шаг позволит не оставить без работы около 600 рыбаков из г. Вилково.

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Elena

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