Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе сразятся молодые предприниматели (ВИДЕО)
Политика и религия объединяются против Марша Равенства в Одессе?
Без мозгов: в центре Одессы коммунальщики спасают фонтан (ФОТО)
Профтехучилища передадут из госсобственности на баланс территориальной громады Одессы
В Одессе назревает «исторический» скандал (ФОТО,ВИДЕО)
Развлекаться в Одессе будут без экстази (ФОТО)
Шагая по Одессе: в соцсети показали Стамбульский парк масштабно (ВИДЕО)
Одесситы ведут Книгу учета доходов и расходов по итогам рабочего дня
В Одессе восстание: лошадь в обмороке «доконала» горожан (ВИДЕО, ФОТО)
Льготный кредит: у одесских предпринимателей появился реальный шанс (ФОТО)
Одесса, Происшествия

Развлекаться в Одессе будут без экстази (ФОТО)

09.08.2017

Два жителя Одесской области наладили экстази-бизнес, получая по почте психотропные вещества из Европы и далее реализуя их в развлекательных заведениях.

«Наркотическую лавочку» прикрыли сотрудники СБУ, ликвидировав этот канал в Одесской области. Наркодилеры были задержаны на почте во время получения посылки, в которой находилось порядка 500 таблеток экстази.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах