Развлекаться в Одессе будут без экстази (ФОТО)

Два жителя Одесской области наладили экстази-бизнес, получая по почте психотропные вещества из Европы и далее реализуя их в развлекательных заведениях.
«Наркотическую лавочку» прикрыли сотрудники СБУ, ликвидировав этот канал в Одесской области. Наркодилеры были задержаны на почте во время получения посылки, в которой находилось порядка 500 таблеток экстази.
Открыто уголовное производство, ведется следствие.
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