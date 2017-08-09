Развлекаться в Одессе будут без экстази (ФОТО)

Два жителя Одесской области наладили экстази-бизнес, получая по почте психотропные вещества из Европы и далее реализуя их в развлекательных заведениях.

«Наркотическую лавочку» прикрыли сотрудники СБУ, ликвидировав этот канал в Одесской области. Наркодилеры были задержаны на почте во время получения посылки, в которой находилось порядка 500 таблеток экстази.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.