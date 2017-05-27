Ремонт дорог в Одесской области устанавливает новые сроки (ВИДЕО,ФОТО)

За последние две неделе в Одесской области уже во второй раз открывают автомобильные дороги,которые имеют особое значение для транспортного сообщения области.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ПАЛАНКУ ОТКРЫТА: РЕКОРДНЫЕ СРОКИ ОДЕССКОГО ГУБЕРНАТОРА (ФОТО)

Так, 15 мая, установив рекордный срок в двадцать дней вместо пятидесяти, торжественно была открыта временная объездная дорога на трассе М-15 Одесса-Рени в районе молдавского села Паланка.

А 26 мая состоялось торжественное открытие восстановленной 44-х километровой автомобильной дороги, Спасское-Вилково Т-16-28.Текущий средний ремонт был начат в марте. Работы выполняли две строительные компании «Дорлидер» и ООО «РОСТДОРСТРОЙ» по современным технологиям.



На открытии присутствовали Президент Украины Петр Порошенко вместе с председателем областного совета Анатолием Урбанским, председателем областной государственной администрации Максимом Степановым и народными депутатами от Одесской области.

Также глава государства принял участие в Церемонии установления знака «Вилково» в знак завершения работ, осмотрел презентационные стенды и пообщался с местными жителями.

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Добавим, что все перемещения от Одессы до полигона, от полигона до Вилково и от Вилково до Одессы Петр Порошенко произвел по воздуху, на борту специального «президентского» вертолета Ми-8 с обозначением UR-PAB. Его сопровождали еще два военных вертолета со «свитой» и министр обороны Степан Полторак.