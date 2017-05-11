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Общество, Одесса

Ремонт Преображенской: в картинках и сейчас

11.05.2017 0 116

В Одессе продолжается капремонт улицы Преображенской.

Ремонт данного участка производится с целью обеспечения беспрерывного сообщения общественного транспорта (трамвая) с поселка Котовского к ж/д вокзалу, сообщает управление информации Одесского горсовета.

В этих целях ранее были завершены работы по замене трамвайного полотна на Тираспольской площади, на которой сегодня продолжаются работы по комплексному капремонту. Также продолжаются работы по капремонту транспортной развязки в районе Пересыпских мостов, где для беспрерывного трамвайного сообщения обустраивают дополнительное трамвайное полотно.

На сегодняшний день на участке от ул. Жуковского до ул. Бунина выполнены работы по бетонированию основания, устройству водопровода, газопровода и временного ограждения. Аналогичные работы – дорожные и по замене инженерных сетей — ведутся на участке от ул. Бунина до ул. Садовой.
По состоянию на 10 мая 2017 года на участке от ул. Жуковского до ул. Бунина выполнены работы по устройству сборных железобетонных плит под трамвайные рельсы и перекладке бортового камня. В настоящее время ведутся сварочные работы и монтаж трамвайных рельсов, а также работы по устройству тротуарной плитки. Следующий этап работ включает в себя устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части, прокладку сетей наружного освещения и установку опор под контактную сеть.

На участке от ул. Жуковского до ул. Садовой движение транспорта ограничено, перекресток ул. Преображенской и ул. Бунина открыт для движения транспорта.

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Elena

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