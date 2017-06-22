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Ревизор: как министр обороны Украины проверял меню в Одесском гарнизоне (ВИДЕО)

22.06.2017 0 7

Сегодня с визитом Одесский гарнизон посетили министр обороны Украины Степан Полторак и глава области Максим Степанов.

Они лично проинспектировали ход внедрения реформы питания на западной военно-морской базе ВМС ВСУ. Были проведены эксперименты в воинских частях, чтобы выбрать лучший вариант системы питания личного состава. Внедренная система дает возможность питать военнослужащих по каталогу из более 350 продуктов. Это в десятки раз больше, чем при старой системе.

Планируется, что к концу 2017 года году около 20 процентов военных частей ВСУ перейдут на новую систему питания. Реформирование предусматривает закупку технического оборудования для приготовления пищи и создание соответствующих условий как для приготовления, так и питание, сообщил Степан Полторак.
Как запланировано, полностью Вооруженные Силы перейдут на новую систему питания до конца 2019 года.

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Suhan

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