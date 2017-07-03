Революция в историческом центре Одессы: компромисс достигается трудно (ФОТО)

Сегодня на аппаратном в мэрии был поднят вопрос борьбы с навесными расширенными балконами, огромными «локаторами» спутниковых антенн, кондиционерами и многочисленными габаритными кабелями, которые уродуют внешний вид исторической части Одессы.

Так, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин признался, что попытки чиновников найти общий язык и достичь компромисса с жителями центра и предпринимателями, которые арендуют магазины, пока терпят фиаско.

«Мы совместно с профильными подразделениями готовим проекты по наведению порядка. Вопрос сложный, но решаемый. В смете выполнения работ должны быть предусмотрены меры по переносу кондиционеров с фасадов зданий, там они не должны находиться», — подчеркнул Одесский городской голова.

Как выяснилось,законного порядка переноса такого оборудования в городе нет. Сейчас механизмы отрабатывают, чтобы применить при текущем ремонте других фасадов, к примеру, на Преображенской на участке от Тираспольской площади до Софиевской. Жильцов просят перенести кондиционеры внутрь дворов, а обшивку с балконов будут снимать и приводить в соответствии с паспортом окраски фасада. Пока таких паспортов всего 200 штук.

«Исправлять ситуацию гораздо сложнее, когда все уже обустроено, потрачены деньги, получены разрешения, хотя не совсем понятно, кто вообще имел право выдавать эти разрешения. Уже в ближайшее время этот гнетущий вопрос должен решиться, хотя, мы понимаем, что он принесет некоторый дискомфорт владельцам квартир», — заявил мэр.

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