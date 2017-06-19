Резонансное решение Одесского суда: НПЗ теперь принадлежит государству

Одесский нефтеперерабатывающий завод конфисковали в пользу государства в лице Кабмина. О переходе завода в руки государства заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Сегодня Суворовский районный суд Одессы вынес решение о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) как орудия преступления преступной организации Сергея Курченка.

«Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров. Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации», — сообщил Луценко. Он выразил надежду, что в скором времени пройдет быстрый и прозрачный аукцион по приватизации предприятия.

Отмечается, что решение суда было принято в рамках заключения сделки со следствием.

Отметим, что проектная мощность завода по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год. В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у НК «ЛУКОЙЛ» купила группа «ВЕТЭК» Сергея Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями.