Резонансные аварии: одесситы «родились в рубашке» (ФОТО)

За последние сутки произошли две аварии, в которых водителям просто повезло остаться в живых.

Так,в Одессе грузовой поезд смял автомобиль Renault , который выехал на красный свет светофора на железнодорожном переезде.

Это произошло на Таможенной площади, недалеко от проходной Одесского морского порта.

Водитель иномарки успел выскочить из машины. А вот автомобиль получил значительные повреждения.

А в Одесской области в селе Старая Некрасовка женщина-водитель внедорожника SsangYong, чтобы избежать лобового столкновения с другим автомобилем, попыталась увернуться от него.

Однако она не рассчитала расстояние между машиной и препятствием, влетела в частный жилой дом и протаранила летнюю кухню.

К счастью, в помещении никого не было. Но пострадавшие всё же есть – два пассажира иномарки.

К счастью, не смертельно.