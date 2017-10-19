Резонансные аварии: одесситы «родились в рубашке» (ФОТО)

За последние сутки произошли две аварии, в которых водителям просто повезло остаться в живых.
Так,в Одессе грузовой поезд смял автомобиль Renault , который выехал на красный свет светофора на железнодорожном переезде.
Это произошло на Таможенной площади, недалеко от проходной Одесского морского порта.
Водитель иномарки успел выскочить из машины. А вот автомобиль получил значительные повреждения.
А в Одесской области в селе Старая Некрасовка женщина-водитель внедорожника SsangYong, чтобы избежать лобового столкновения с другим автомобилем, попыталась увернуться от него.
Однако она не рассчитала расстояние между машиной и препятствием, влетела в частный жилой дом и протаранила летнюю кухню.
К счастью, в помещении никого не было. Но пострадавшие всё же есть – два пассажира иномарки.
К счастью, не смертельно.
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