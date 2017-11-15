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Одесса, Экономика

Родственные узы: как бухгалтер обворовал порт «Южный»

15.11.2017

В городе Южный Одесской области задержали ведущего бухгалтера ГП «Морской торговый порт Южный», которого подозревают в разворовывании денег государственного предприятия.

Правоохранители выяснили, что в течение 2016 – 2017 годов бухгалтерией порта в пользу «подставных» лиц (родственников и друзей) было перечислено почти 2,5 миллиона гривен, а общий ущерб нанесенный предприятию составил более 5 млн. гривен.

В ходе обысков по месту проживания и работы фигурантов дела, были обнаружены документы, доказывающие участие подозреваемых в преступной схеме.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, ведущему бухгалтеру порта объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Suhan

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