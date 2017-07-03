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Общество, Одесса

Роды в Одессе: лидируют мальчики и близнецы

03.07.2017 0 126

По традиции, в первый день рабочей недели департамент здравоохранения Одесского горсовета сообщает о количестве новорожденных за прошедшую неделю одесситов.

Можно смело сказать: улучшаем показатели!

Всего родились 297 детей, что на 50 больше предыдущей недели, из которых мальчиков 161 (на 25 больше), девочек — 136 (тоже на 25 больше) и семь пар близнецов.

По количеству родов в лидеры выбился городской роддом №1, где появились на свет 78 малышей.

Напомним, ранее 24 июня, исполнился ровно год с того момента, как в Одесском областном родильном доме у одесситки Оксаны Кобелецкой родились пятерняшки.

ГОД СПУСТЯ: КАК ОДЕССКИЕ ПЯТЕРНЯШКИ ОТМЕТИЛИ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (ФОТО)

Свой первый день рождения — «виновники» эксклюзивных родов — Александра, Дарья, Давид, Влад и Денис отпраздновали в «Зелёном» театре, где проходил фестиваль близнецов.

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Suhan

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