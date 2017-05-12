Российский химик изготавливал в Одессе амфетамин (ФОТО, ВИДЕО)

Одесские правоохранители разоблачили 28-летнего гражданина Российской Федерации, который оборудовал в арендованном доме лабораторию, где изготавливал психотропное вещество – амфетамин.

Выяснилось, что правонарушитель имеет образование химика и 5 лет назад приехал на территорию Украины для трудоустройства.

Во время обыска были обнаружены стеклянные колбы, шланги, пипетки, электронные весы, устройство для охлаждения изготовленных веществ, прекурсоры. Также они изъяли 600 доз амфетамина и таблетки «бупренорфин гидрохлорид» и «Бупрен иc» — около 400 доз. Стоимость изъятого амфетамина на «чёрном рынке» составляет 300 тысяч гривен и лекарственного средства — 80 тысяч гривен.