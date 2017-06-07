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Общество, Одесса

Рыбоохранный патруль провел субботник (фото)

07.06.2017 0 118

Более тонны мусора было собрано во время проведения акции «Убери свой заповедный остров».

5 июня при поддержке Одесского рыбоохранного патруля во Всемирный день охраны окружающей среды в селе Маяки Беляевского района Одесской области впервые прошла Всеукраинская экологическая акция «Убери свой заповедный остров».

В ней приняли участие около 100 человек, из них сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, 20 учеников класса кадетского корпуса села Маяки, жители Беляевского района, представители общественных организаций «Ассоциации рыболовов Украины», «Народный Совет Украины», «С любовью к Родине» члены Одесской областной федерации спортивной рыбалки, работники Нижнеднестровского национального парка, депутаты Беляевского районного совета и работники местной администрации.

На территории около 6 км вдоль берега от села Маяки в город Беляевка было собрано более тонны мусора (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, рыболовные сети и т.д.).

Во время акции для детей был проведен конкурс «на лучшую находку», по итогам которого вручены участникам призы. После окончания акции всех участников накормили традиционной рыбацкой ухой, а для детей устроили прогулку на моторных лодках.

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Elena

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