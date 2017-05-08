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Одесса

С красным маком на сердце Одесса молилась за мир (ФОТО)

08.05.2017 0 134

Сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения, на Аллее Славы в парке Шевченко торжественно возложили цветы к памятнику неизвестному матросу и провели Молитву памяти.

О жертвах войны, военных преступлений и депортаций молились священники разных конфессий.

Отдать дань памяти погибшим пришли представители власти, силовых структур, вооруженных сил, студенты, горожане.
Сегодня в храмах города Одессы отслужат панихиды по жертвам Второй мировой войны, молебны за мир и согласие в Украине, за защитников Отечества.

Также состоялось возложение цветов в сквере Героев Небесной Сотни к мемориальному камню на месте сооружения Мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне проведения АТО.

Сегодня, 8 мая, в честь Дня памяти и примирения многие одесситы прикололи на свою одежду красные маки — международный символ памяти жертв всех военных и гражданских конфликтов.

Эту традицию поддержал и весь личный состав ГУ Национальной полиции в Одесской области.

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Suhan

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