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С куриное яйцо: соцсети обсуждают град от Турции до Одесской области (ФОТО,ВИДЕО)

29.07.2017

В соцсетях продолжают появляться фото и видео града, который обрушился в эти дни на Одесскую область.

Так сотрудник Любашевской райадминистрации Одесской области Анастасия Иванова комментирует: «В Любашівці переполох — з неба сипиться «горох». Хоча, кого вже здивуєш градом в липні після квітневої заметілі..?»

Впрочем, как отмечают пользователи соцсетей, по сравнению с градом во время посадки самолета в Турции, наши проблемы мелочи.

В соцсетях по прежнему в топе видео турецких телеканалов, на котором запечатлена героическая посадка аварийного пассажирского лайнера в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле украинским летчиком Александром Акоповым.

«На высоте 4 тыс. фунтов град повредил нос нашего самолета и стекла в кабине. Мы решили приземлиться. Мы наклонили борт, чтобы увидеть взлетно-посадочную полосу из боковых окон. Мы сознательно пошли на этот шаг и совершили благополучную посадку на взлетно-посадочную полосу с хорошей координацией«, — рассказал Акопов, добавив, что диспетчеры аэропорта сопровождали его на посадку.

В результате самолет с 121 пассажиром и шестью членами экипажа успешно приземлился в аэропорту,хотя многие говорили, что он не сядет.
В сообщении подчеркивается, что украинский пилот налетал 13 908 часов.

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Suhan

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