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Одесса

С пользой для Одессы: необычный проект социального предпринимательства (ФОТО)

04.05.2017 0 160

В Одессе воплотился необычный проект социального предпринимательства (это, когда бизнес часть своей прибыли отдает на развитие социума) – ресторан 4City.

«Фишка» проекта в том, что его основателями станут 300 человек, каждый из которых отдаст по 1000$ без возможности заработать. Далее 30% прибыли получает управляющий рестораном, а оставшиеся 70% идут на социальные проекты. Сейчас есть уже 220 человек.

Официальное открытие ресторана планируется 19 мая, а сейчас работа идет в тестовом режиме.

Вместе с лекторием, коворкингом, рестораном, баром и зоной take away получается шесть уникальных зон для отдыха и работы, общения и трапезы.

Ежедневно в здании по адресу улица Канатная, 27/1 можно работать, отдыхать, обучаться и обедать с пользой для города.

С 10:00 до 22:00 тут можно попробовать блюда четырех кухонь мира: нью-йорский бургер, одесские биточки из тюлечки, тель-авивское мороженое из кунжутной халвы, римскую брускетту.

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Suhan

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