С высоты птичьего полета: как выглядит трасса Киев-Одесса (ВИДЕО)

Служба автомобильных дорог в Одесской области поделилась видео-отчетом о проделанной работе на трассе международного значения М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.
Завершены работы по капитальному ремонту правого проезда, сообщает пресс-центр.
Сейчас ведутся ремонтные работы левого проезда автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.
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