С высоты птичьего полета: как выглядит трасса Киев-Одесса (ВИДЕО)

Служба автомобильных дорог в Одесской области поделилась видео-отчетом о проделанной работе на трассе международного значения М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.

Завершены работы по капитальному ремонту правого проезда, сообщает пресс-центр.

Сейчас ведутся ремонтные работы левого проезда автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.