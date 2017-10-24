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С высоты птичьего полета: как выглядит трасса Киев-Одесса (ВИДЕО)

24.10.2017

Служба автомобильных дорог в Одесской области поделилась видео-отчетом о проделанной работе на трассе международного значения М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.

Завершены работы по капитальному ремонту правого проезда, сообщает пресс-центр.

Сейчас ведутся ремонтные работы левого проезда автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, км 402 — км 409.

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Suhan

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