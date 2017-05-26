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Одесса, Политика

Саакашвили вспомнил, как при нем встречали Президента в Одессе (ВИДЕО)

26.05.2017 0 335

Сегодня с самого утра соцсети и СМИ обсуждают предпринятые в Одессе меры безопасности , в связи с приездом Петра Порошенко.

Еще накануне полиция обращалась к горожанам с извинениями за неудобства, вызванные перекрытием улиц и изменением схемы движения транспорта.

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Экс-губернатор Михаил Саакашвили разместил на своей странице в соцсети видео и комментарии по поводу того, что при нем так сильно не боялись встречать Президента.

«Когда я там работал, категорически не позволял такие перекрывания во время президентских визитов. Такие меры — признак слабости, а украинское государство не должно показывать слабость, особенно — в Одессе», — написал Саакашвили  под заголовком «Одесса парализована. Приехал Президент».

В свою очередь Петр Порошенко сегодня тоже вспомнил время правления Саакашвили.

«Предыдущему руководству области постоянно что-то мешало. Доторговались до того, что нечем сдачи давать», — сказал сегодня Президент.

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Видео: М.Саакашвили, фэйсбук

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Suhan

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