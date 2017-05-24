Санстанция упразднена. Куда жаловаться?

Одесским предпринимателям, торгующим пищевыми продуктами, уже не надо бояться визитов санстанции.

На днях ее упразднили постановлением правительства. Основанием к этому послужил вердикт Киевского апелляционного административного суда еще от 8 февраля 2016 года. Суд отменил решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Соответствующее решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и образовании ликвидационной комиссии утверждено постановлением от 29.03.2017 г. № 348.

Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, пишет Правовой Портал, поскольку на сегодняшний день выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструда и Госпродпотребслужба.

А между тем, только одесский сегмент Интернета перенаполнен сообщениями о покупке испорченной еды в магазинах и супермаркетах. И с наступлением летней жары, уверены эксперты, количество таких инцидентов будет только расти. Так что же делать людям? Куда обращаться? Не в Минздравд же и Гоструда…

«В первую очередь, нужно помнить: покупка продуктов в наше время — это очень ответственный процесс. И здесь имеет значение все: от места приобретения еды до надписей на ее упаковке,— подчеркивает директор компании Green Marine Ольга Стрюкова. — А особенно это касается летнего времени, когда условия хранения еды — это гарантия нашего здоровья».

По словам Ольги, что касается рыбы (а именно рыбные продукты составляют основной ассортимент Green Marine, — ред.), то на всех производственных этапах здесь четко придерживаются температурного режима.

«Морозильные камеры — это всегда минус 18, холодильники готовой продукции — 0 до минус 4. Наш прилавок охлажденной продукции круглосуточно также поддерживает температуру 0 — минус 4, и ни градуса больше. Кулинария — это от нуля до плюс двух,— перечисляет специалист. — Это и есть качество и безопасность! А Вы возьмите и поинтересуйтесь в своем магазине: сколько градусов на табло холодильника? Если есть отклонения — лучше не покупайте. И отправляйтесь туда, где на вопрос «Какая у вас температура?» не будут обижаться, сдвигать плечами и устраивать скандал».