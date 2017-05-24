СБУ имеет претензии к руководителю одесских парковок (ВИДЕО)

Днем, 24 мая, сотрудниками СБУ был и.о. задержан начальника КП «Одестранспарксервис».

Главного по парковкам в Одессе Владислава Томкевича подозревают в получении взятки.

Задержание проходило в офисе чиновника на улице Нежинской, 51, откуда его вывели и посадили в машину.

Владислав Томкевич был назначен и.о.директора «Одестранспарксервиса» в мае 2016 года. Ранее он уже руководил этим предприятием в 2013-2015 гг.

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Напомним, ранее в конце марта, у здания Одесской облгосадминистрации, на проспекте Шевченко, сотрудники СБУ задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Сергея Помазана,который получил взятку в своей машине.

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