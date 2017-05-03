Сделано в Одессе: поддельный элитный алкоголь продавали через интернет (ФОТО)

Подпольный цех по производству фальсифицированной ликеро-водочной продукции под видом напитков известных брендов был обнаружен в Малиновском районе.

Во время обыска металлических контейнеров обнаружились картонные боксы «bag in box» емкостью 2 и 3 литра с фальсификатом, который продавали через интернет.

Алкогольный «улов» правоохранителей — более двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости, подготовленной для фасовки и 250 единиц готовой продукции.

Ведется следствие.







