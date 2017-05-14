Сегодня одесситы занимались «лайт-рейд-хардом»

Так называются три категории сложности трасс, которые предлагались участникам соревнования по автомототуризму.

Невзирая на дождь, гонки в рамках второго этапа чемпионата с успехом прошли в районе Мемориала 412-й батареи.

К участию в соревнованиях были допущены 100 команд — на мотоциклах и внедорожниках. Причем уровень подготовки их водителей разделялся на категории: лайт (легкий), рейд (средний» и самый сложный — хард.

Все участники, а также их машин передвижения перед гонкой прошли медицинский и технический контроль.