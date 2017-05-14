Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесских косметологов научат правильно мотивировать пациентов
Сегодня одесситы занимались «лайт-рейд-хардом»
В Одессе завтра будет дождь
Приключения одесситов в Китае (фото)
31 мая в Одессе начнется Международная неделя по торговле и транспорту
Одесская таможня перечислила региону миллиард на ремонт дорог
Одесские фискалы встретились со своим будущим
Одесситы на ринге срывали аплодисменты (ФОТО)
В Одесской области снова стартуют антитеррористические учения (фото)
Полясного торопят с планом создания госпитальных округов
Общество, Одесса

Сегодня одесситы занимались «лайт-рейд-хардом»

14.05.2017 0 122

Так называются три категории сложности трасс, которые предлагались участникам соревнования по автомототуризму.

Невзирая на дождь, гонки в рамках второго этапа чемпионата с успехом прошли в районе Мемориала 412-й батареи.

К участию в соревнованиях были допущены 100 команд — на мотоциклах и внедорожниках. Причем уровень подготовки их водителей разделялся на категории: лайт (легкий), рейд (средний» и самый сложный — хард.

Все участники, а также их машин передвижения перед гонкой прошли медицинский и технический контроль.

В программе гонок были джип-триал, гонки на джипах, кантрикросс и гонки на мотоциклах.Первая категория — «лайт» представляла собой трассу с природными препятствиями. Вторая категория — «рейд» — трасса, усложненная с помощью искусственных препятствий.

В «харде» сражались только самостоятельно собранные автомобили, которые имеют все технические характеристики для участия в высококлафицированных соревнованиях по автотуризму.

Все трассы были построен специально для чемпионата, дистанция каждой составила 2 километра.

Чемпионаты по спортивному авто- и мототуризму проходят в Одесской области уже 12 лет.

31 мая в Одессе начнется Международная неделя по торговле и транспорту

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах