Сегодня одесситы занимались «лайт-рейд-хардом»

Так называются три категории сложности трасс, которые предлагались участникам соревнования по автомототуризму.
Невзирая на дождь, гонки в рамках второго этапа чемпионата с успехом прошли в районе Мемориала 412-й батареи.
К участию в соревнованиях были допущены 100 команд — на мотоциклах и внедорожниках. Причем уровень подготовки их водителей разделялся на категории: лайт (легкий), рейд (средний» и самый сложный — хард.
Все участники, а также их машин передвижения перед гонкой прошли медицинский и технический контроль.
В программе гонок были джип-триал, гонки на джипах, кантрикросс и гонки на мотоциклах.Первая категория — «лайт» представляла собой трассу с природными препятствиями. Вторая категория — «рейд» — трасса, усложненная с помощью искусственных препятствий.
В «харде» сражались только самостоятельно собранные автомобили, которые имеют все технические характеристики для участия в высококлафицированных соревнованиях по автотуризму.
Все трассы были построен специально для чемпионата, дистанция каждой составила 2 километра.
Чемпионаты по спортивному авто- и мототуризму проходят в Одесской области уже 12 лет.
31 мая в Одессе начнется Международная неделя по торговле и транспорту
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