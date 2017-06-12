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Общество, Одесса

Сегодня спецкомиссия рассмотрит первые проекты «Общественного бюджета»

12.06.2017 0 36

В данный момент первое заседание Комиссии по вопросам Об Одессы.

«Общественный бюджет» — один из социальных проектов онлайн-платформы «Социально активный гражданин», презентованной в одесской мэрии в начале апреля 2017 года.

Прием проектов проходил с 24 апреля по 7 июня 2017 года. По состоянию на 9 июня, в систему подано 256 проектов.

Онлайн-трансляция всех заседаний Комиссии ведется на официальном сайте Одесского городского совета www.omr.gov.ua

На рассмотрение Комиссии будут вынесены следующие проекты:

Реєстраційний № проекту
Назва проекту//
Посилання на проект
2017-1308
ДЕТСКАЯ УЛЫБКА
2017-1326
Модернизация лабораторного комплекса реанимационного отделения и центральной лаборатории Горбольницы №11
2017-1320
Маммограф для Міського Центру здоров’я грудної залози
2017-1331
Здорова молодь — міцна держава
2017-1218
Развитие детских игровых массовых видов спорта в городе Одесса
2017-1269
Усовершенствование операционного отделения Городской больницы №1
2017-1186
Спорт як потужний соціалізуючий фактор розвитку громади
2017-1151
Благоустрій території з облаштуванням Стадіону, Волейбольного, Баскетбольного та Дитячого ігрового майданчиків
2017-1165
Архитектурный конкурс «Концепция развития прибрежной территории в границах исторического центра Одессы»
2017-1148
Архитектурная школа соучаствующего проектирования «СРЕДА»
2017-1080
Водный стадион (-)
2017-1007
Одеське суспільне телебачення (-)
2017-1009
50 найуспішніших молодих людей Одеси
2017-1047
Доступні і безпечні підземні переходи на на Залізничному вокзалі
2017-1021
Доступні і безпечні підземні переходи на Дерибасівській
2017-1008
Міні-громади (-)
2017-1369
Организация мероприятий по ранней диагностики заболеваний
2017-1370
Качественная диагностика туберкулеза для жителей города Одесса
2017-1367
Развитие гимнастических видов спорта в городе Одесса
2017-1467
Реконструкція розподільних пристроїв: заміна щитових головного корпусу
та ФТВ КУ МКЛ №10
 
Доповнено 09.06.2017р.
 
2017-1357
Энергоэффективная поликлиника
2017-1468
ЗДОРОВІ ДІТИ – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ
2017-1371
Безопасные роды — счастливая семья!
2017-1458
Монтаж в Городской клинической больнице №11 системы пожарной сигнализации с речевым оповещением
2017-1396
«ЖИТТЯ БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ»
2017-1485
ЩАСЛИВЕ МАТЕРИНСТВО – ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО!
2017-1410
Модернизация и усовершнствование рентгеновского кабинета Детская городская поликлиника №4
2017-1418
Улучшение лечебно-диагностической помощи детям с использованием аппарата УЗИ для уточнения диагноза и эффективности лечения
2017-1412
Діти — наше майбутнє
2017-1356
Створення Центру комплексної медично-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді м.Одеса
2017-1347
Центр медицинской реабилитации ветеранов войны, участников АТО в КУ «ЦПМСП №28»
2017-1665
Создание баскетбольной прощадки (-)

Оксана Гончарук заступилась за «Общественный Бюджет»

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Elena

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