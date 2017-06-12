Сегодня спецкомиссия рассмотрит первые проекты «Общественного бюджета»

В данный момент первое заседание Комиссии по вопросам Об Одессы.
«Общественный бюджет» — один из социальных проектов онлайн-платформы «Социально активный гражданин», презентованной в одесской мэрии в начале апреля 2017 года.
Прием проектов проходил с 24 апреля по 7 июня 2017 года. По состоянию на 9 июня, в систему подано 256 проектов.
Онлайн-трансляция всех заседаний Комиссии ведется на официальном сайте Одесского городского совета www.omr.gov.ua
На рассмотрение Комиссии будут вынесены следующие проекты:
|
Реєстраційний № проекту
|
Назва проекту//
Посилання на проект
|
2017-1308
|
ДЕТСКАЯ УЛЫБКА
|
2017-1326
|
Модернизация лабораторного комплекса реанимационного отделения и центральной лаборатории Горбольницы №11
|
2017-1320
|
Маммограф для Міського Центру здоров’я грудної залози
|
2017-1331
|
Здорова молодь — міцна держава
|
2017-1218
|
Развитие детских игровых массовых видов спорта в городе Одесса
|
2017-1269
|
Усовершенствование операционного отделения Городской больницы №1
|
2017-1186
|
Спорт як потужний соціалізуючий фактор розвитку громади
|
2017-1151
|
Благоустрій території з облаштуванням Стадіону, Волейбольного, Баскетбольного та Дитячого ігрового майданчиків
|
2017-1165
|
Архитектурный конкурс «Концепция развития прибрежной территории в границах исторического центра Одессы»
|
2017-1148
|
Архитектурная школа соучаствующего проектирования «СРЕДА»
|
2017-1080
|
Водный стадион (-)
|
2017-1007
|
Одеське суспільне телебачення (-)
|
2017-1009
|
50 найуспішніших молодих людей Одеси
|
2017-1047
|
Доступні і безпечні підземні переходи на на Залізничному вокзалі
|
2017-1021
|
Доступні і безпечні підземні переходи на Дерибасівській
|
2017-1008
|
Міні-громади (-)
|
2017-1369
|
Организация мероприятий по ранней диагностики заболеваний
|
2017-1370
|
Качественная диагностика туберкулеза для жителей города Одесса
|
2017-1367
|
Развитие гимнастических видов спорта в городе Одесса
|
2017-1467
|
Реконструкція розподільних пристроїв: заміна щитових головного корпусу
та ФТВ КУ МКЛ №10
|
Доповнено 09.06.2017р.
|
2017-1357
|
Энергоэффективная поликлиника
|
2017-1468
|
ЗДОРОВІ ДІТИ – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ
|
2017-1371
|
Безопасные роды — счастливая семья!
|
2017-1458
|
Монтаж в Городской клинической больнице №11 системы пожарной сигнализации с речевым оповещением
|
2017-1396
|
«ЖИТТЯ БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ»
|
2017-1485
|
ЩАСЛИВЕ МАТЕРИНСТВО – ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО!
|
2017-1410
|
Модернизация и усовершнствование рентгеновского кабинета Детская городская поликлиника №4
|
2017-1418
|
Улучшение лечебно-диагностической помощи детям с использованием аппарата УЗИ для уточнения диагноза и эффективности лечения
|
2017-1412
|
Діти — наше майбутнє
|
2017-1356
|
Створення Центру комплексної медично-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді м.Одеса
|
2017-1347
|
Центр медицинской реабилитации ветеранов войны, участников АТО в КУ «ЦПМСП №28»
|
2017-1665
|
Создание баскетбольной прощадки (-)
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