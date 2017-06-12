Сегодня спецкомиссия рассмотрит первые проекты «Общественного бюджета»

В данный момент первое заседание Комиссии по вопросам Об Одессы.

«Общественный бюджет» — один из социальных проектов онлайн-платформы «Социально активный гражданин», презентованной в одесской мэрии в начале апреля 2017 года.

Прием проектов проходил с 24 апреля по 7 июня 2017 года. По состоянию на 9 июня, в систему подано 256 проектов.