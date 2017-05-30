Сегодня у одесских автомайдановцев выдался судный день (ФОТО)

Вторник, 30 мая, активисты «Автомайдана Одессы» провели в Приморском райсуде, где рассматривалось дело подозреваемого в угоне автомобиля и реализации наркотиков.

ОДЕССКИЕ АКТИВИСТЫ «ДЕЛЯТ ЛАВРЫ» С ПОЛИЦИЕЙ (ФОТО, ВИДЕО)

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Возмущение общественников вызвал тот факт, что суд отпустил виновника под домашний арест. Это стало причиной для блокирования суда и требований посадить обвиняемого в СИЗО и отвода судьи.

Впрочем, суд выяснил, что ранее обвиняемый судим не был и фигурирует в уголовном производстве по статье «хранение», поэтому мера — домашний арест.

В ПОНЕДЕЛЬНИК У АВТОМАЙДАНА — БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, ранее активисты «Автомайдана Одессы» успели «отметиться» в нескольких банках с российским капиталом, а также обрызгали зеленкой зал заседаний Малиновского районного суда Одессы.

В ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ ОДЕССКИЙ «АВТОМАЙДАН» ПОЧИСТИЛ СУДЕЙ