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Общество, Одесса

Сегодня в Одессе начинается кинематографическая жизнь (ФОТО)

14.07.2017

Сегодня в Одессе стартует главное культурное событие каждого лета —  Международный кинофестиваль, который в этом году пройдет уже в восьмой раз.

Перед церемонией открытия, которая состоится в Одесском национальном театре оперы и балета, гости ОМКФ пройдутся по красной дорожке.

14 июля ОМКФ откроется показом картины французского писателя и режиссера Карин Тардье «Чтобы быть уверенным», премьера которого состоялась в этом году на 70-ом Каннском кинофестивале.

Новый фильм британского кинорежиссера и сценариста Салли Поттер «Вечеринка», номинант на главный приз Берлинского международного кинофестиваля, закроет 8-й Одесский кинофестиваль 22 июля.

Также одной из главных локаций 8-го Одесского международного кинофестиваля по традиции остается Фестивальная площадь, которая начнет работу сегодня, 14 июля!

Впервые на площади ОМКФ запустит собственный гастрономический проект – BistrOIFF! Box Catering поможет кинофестивалю представить для гостей мировые гастрономические тренды стрит-фуда.

В этом году пройдет традиционная серия мастер-классов и творческих встреч, объединенных секцией Летняя киношкола.
Начиная с 15-го и до 21-го июля в Фестивальном центре «Родина» творческие встречи проведут известные киномастера, члены жюри и гости кинофестиваля.

Напомним также, что уникальная кинолента 1930 года «Дамское счастье», снятая одной из последних в жанре немого кино, будет показана на Потемкинской лестнице 15 июля.

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Впервые за историю Одесского кинофестиваля показ на Потемкинской лестнице пройдет в совместном сопровождении симфонического оркестра и вокалиста-будет участвовать французская оперная певица Софи Фурнье (меццо-сопрано), выступавшая на сценах Сингапура, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Словении и других стран.

Это стоит увидеть.  Словом, на период фестиваля Одесса превращается в украинские Канны.

 

 

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Suhan

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