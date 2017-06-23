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Одесса

Сегодня в Одессе оркестр ВМС даст концерт в ретро-трамвае

23.06.2017 0 84

Таким, ставшим уже традиционным, образом музыканты отмечают свой профессиональный праздник – День Военно-Морских Сил Украины, которым в этом году исполнится четверть века.

Музыкальный ретро-трамвай начнет курсировать в пятницу с 14.00 на 2-й станции Большого Фонтана. Затем он направится к Золотому берегу, а в 16.00 вернется на исходную позицию, чтобы отправится в центр Одессы.

По отзывам прошлых лет, подобный концерт очень воодушевляет жителей и гостей города. Такое музыкальное поздравление дарит радостное настроение.

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Напомним, 9 мая очень трогательный момент произошел в Одессе под балконом полковника в отставке Ивана Кулибабы, проживающего на проспекте Шевченко, 10/1. Офицеры оркестра ВМС исполнили для него песни военных лет, а затем зашли домой и поздравили.

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Suhan

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