Сегодня в Одессе суд по делу о покушении на нардепа Гончаренко был сорван (ФОТО,ВИДЕО)

В понедельник и вторник в Апелляционном суде Одесской области рассматривали дело подозреваемых в покушении на народного депутата Алексея Гончаренко.

Вчера под домашний арест был выпущен из СИЗО обвиняемый в похищении нардепа Анатолий Слободяник, а сегодня — должно было состоятся апелляционное заседание по главному фигуранту — депутату Лиманского райсовета Александру Кушнареву, чей сын погиб в Доме профсоюзов 2 мая.

Однако, глава «Люстрационного комитета» Одесской области Константин Цховребашвили в зале суда заявил, что в этом деле существует конфликт интересов.

Активисты ворвались в кабинет главы учреждения Григория Колесникова с требованием сменить состав судей.

Претензия состоит в том,что одна из членов судейской коллегии, судья Гридина, в 2007 году получила крупный земельный участок в Лиманском районе, поэтому не может рассматривать дело депутата того же района.

Судьи объявили досрочное окончание заседания, но дату следующего не назначили.

ФИГУРАНТОВ ПО ДЕЛУ ПОХИЩЕНИЯ НАРДЕПА ГОНЧАРЕНКО ОСТАВИЛИ В СИЗО

Похищение одесского нардепа: Кушнарев взят под стражу (ВИДЕО)

Много шума:похищение Гончаренко — спецоперация или пиар? (ФОТО,ВИДЕО)

Напомним, в ночь на 23 февраля Алексей Гончаренко выехал в Одессу для участия в операции. Была проведена инсценировка похищения. Организаторы и заказчики выехали на место организации похищения, но там их уже ожидали силовики.

Видео: Сергей Стерненко