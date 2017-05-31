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Одесса, Экономика

Сегодня в Одессе «высадится» министерский десант

31.05.2017 0 1049

Сегодня стартует Международная неделя по торговле и транспорту, которая будет проходить в Одессе с 31 мая по 2 июня.

В ее работе примут участие Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта и коммуникации  Республики Беларусь, ГП «Администрация морских портов Украины», ПАО УЗ.  Министерство инфраструктуры Украины, в том числе,  организовывает круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа-Азия/Восток-Европа».

В рамках недели  состоится 16-я выставка «Интер-ТРАНСПОРТ», где  заявили об участии более 100 компаний из 10 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония).

Работу транспортной недели откроет Региональный семинар FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО на агропродовольственную торговлю, а так же Совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR».

На экспозиции выставки «Интер-ТРАНСПОРТ» будут представлены ведущие порты Украины, будут демонстрироваться новейшие достижения производителей подъемно-транспортного оборудования, будут представлены предприятия в сфере организации международных мультимодальных перевозок, ведущие предприятия в отрасли гидротехнического строительства.

Впервые Совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод» покажет модельный ряд из  восьми видов продукции подвижного состава. Первый раз на экспозиции выставки представят линейку грузоподъемного оборудования и компонентов для крановой техники H.F.S. (Австрия), WDI (Германия), Nemag (Нидерланды), Europresspack (Италия) представит компания «КЕТТЕН». Общественная организация «Sky Way Украина» для гостей и участников выставки 31 мая представит презентацию «Инновационный проект «Небесные  дороги Sky Way».

 

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Elena

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