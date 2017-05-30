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Общество, Одесса

Сегодня в Одесском оперном — правит милосердие (ВИДЕО)

30.05.2017 0 266

Накануне Дня Защиты Детей Благотворительный фонд добрых сердец организовывает концерт в Одесском оперном театре, на котором выступят звезды и талантливые дети.

30 мая каждому предлагают внести частичку своей души и доброты.

В программе вечера — яркие номера, совместные выступления детей со звездными кумирами, чарующая музыка оркестра и неожиданные сюрпризы, обещают организаторы.

Вся выручка с продажи билетов пойдет на благотворительность — помощь детям, у которых есть проблемы.

В концерте принимают участие :
🌟финалистка отбора на конкурс «Евровидение 2017», певица Tayanna ;
🌟пианист — виртуоз, композитор,обладатель Голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара — Evgeny Khmara ;
🌟певец, музыкант, композитор, аранжировщик, победитель проекта «Голос Країни-2» — Павло Табаков ;
🌟победительница проекта «Голос Країни-3», актриса и певица Анна Ходоровская ;
🌟вокальный а-капельный септет , группа DukeTime;
🌟универсальный молодежный коллектив, исполняющие произведения соло, дуэтами, трио, квартетами ,группа Premier Project ;
🌟музыкант ,скрипач , концертмейстер Одесского Национального филармонического оркестра Yevgeniy Kostrytskyy ;
🌟Камерный оркестр Одесской филармонии , художественный руководитель и дирижер Игорь Шаврук ;
🌟Лауреат международных конкурсов ,Украинский Национальный Детский Хор «Жемчужины Одессы «, художественный руководитель и дирижер Лариса Гарбуз ;
🌟музыкант ,композитор, пианист ,лауреат международных конкурсов Андрей Показ Андрей Показ (Andrew Pokaz) ;
🌟юные таланты Украины. (Илья Кауфман Полина Антоненко, Анна Шаталова и др.)

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Suhan

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