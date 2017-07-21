Семейная ссора в Одессе закончилась убийством

Ночью в Киевском районе 60-летний одессит поссорившись с женой до смерти избил ее. Дабы избежать наказания, мужчина вывез и оставил тело погибшей на Фонтанской дороге.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 60-летняя жительница Одессы оскорбила мужа, за что тот нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. От травматического шока и тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, муж-убийца вывез и оставил тело своей жены на Фонтанской дороге.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. За совершенное преступление ему грозит тюрьма на срок от семи до десяти лет.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.



Место, где была найдена погибшая.